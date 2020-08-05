مصر والسودان تطلبان تعليق المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

التاريخ: 05-أغسطس-2020
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طلبت مصر والسودان “الثلاثاء” تعليق المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تشيّده أديس أبابا على النيل الأزرق، وذلك “لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يُخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يونيو 2020″.
وبحسب فرانس 24، قالت وزارة الري المصرية في بيان “طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات، لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يُخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي في 21 يونيو 2020”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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