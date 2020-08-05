عاجل.. السودان يؤكد تضامنه مع حكومة وشعب لبنان

الأربعاء 5 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد السودان وقوفه وتضامنه مع حكومة وشعب لبنان لاجتياز الظروف الصعبة جراء الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت وأسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، وتسبب فى وقوع خسائر مادية.



وأعربت وزارة الخارجية السودانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية- اليوم الأربعاء، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مع صادق الدعوات للمصابين بعاجل الشفاء.

وفي سياق متصل، أفادت الخارجية السودانية بأن الجالية السودانية في بيروت بخير ولم يتعرض اي مواطن منها للأذى، على خلفية الانفجار، مؤكدة أن السفارة السودانية على اتصال دائم على مدار الساعة برؤساء الجاليات في العاصمة والمدن الرئيسية في لبنان.