سري للغاية .. تسريب أورنيك محكمة التفتيش القحاتي!.. بقلم حسين خوجلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنمية لحجم (الايراد) من منظومة الاستبداد فمن المؤمل أن يتم توزيع الأورنيك سئ السمعة على هذا النمط الاستاليني من التوثيق الاداري:

تنسيقية القحاتة المركزية

وحدة التفتيش العقائدي بولاية الخرطوم

السيد / المنسق العام لعناية الرفيق راشد صديقوف

الموضوع: تصديق لاقامة دعوة خطوبة كريمتنا عزة بابكر

وبعد .. أنا المواطن بابكر تاج السر الخليفة – أعمال حرة.

تقدم الشاب علاء الدين معتصم لخطوبة ابنتي عزة وستشرفنا أسرته الكريمة بمنزلنا الكائن بامبدة محطة ود البشير، ومن أجل المحافظة على سمعتهم وأرواحهم من الحصار المفاجئ للثوار المتفلتين فإننا نورد لكم أسماء الحضور وتفاصيل حفل الشاي

1- والد العريس معتصم البكري موظف ري سابق كان عضوا بجمعية القرآن الكريم وليس له نشاط سياسي

2 -والدته رقية عبدالحميد تتبع للطريقة السمانية وليس لها انتماء سياسي

3 – جدته السرة الطاهر العكدابي حزب أمة جناح الامام الهادي

4- خاله الفاضل عبدالحميد أنصار سنة جماعة المرحوم الشيخ أبو زيد حمزة

5- عمه الشفيع الشيخ النور حركة شعبية وقد جمد نشاطه بعد انفصال الجنوب

6- شقيقه الأكبر جمال الدين معتصم مؤتمر شعبي متفرغ لاهتماماته الفكرية

7 – شقيقه ربيع شفاتي معارض للمحاصصة والقيادات المتحزبة بالحرية والتغيير

8 – شقيقته ندى معتصم آداب النيلين شاركت فى كورال الاعتصام

9- شقيقه ياسر مهندس كمبيوتر بجهاز الأمن والمخابرات سابقا الحالة السياسية (سوداني ساي)

10 – كان من المفترض أن يحضر خاله اللواء مهندس مضوي عبد الحميد الحاج، ولكننا اعتذرنا له حفاظا على سمعته وسمعة الجيش السوداني بعد السلوك الشائن والمنحط الذي تعرض له الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي في زيارة خاصة بالحتانة، والفريق أول كما هو معلوم عضو المجلس السيادي. والقيادي بمفاوضات السلام، وأحد أبرز القيادات التي انحازت للشارع بعد موكب 6 أبريل، ومن المشهور عن الرجل وسط زملائه حبه لشعارين العسكري منها (خنادقنا مقابرنا) والشعار المدني:

المكارم خلقي الجبيله

والمحامد سالكْ سبيلا

ديما شارب من سلسبيلا

من اخاير أخير قبيلة

و من أعالي العايلة النبيلة

وكل صميماً لصميم بديل

وقد تعهد الجميع بالالتزام أثناء تناولهم لأكواب الشاي واللقيمات بالامتناع عن الخوض في قضايا غلاء الأسعار، وأزمة المواصلات، والموت المجاني في دارفور، وصحة البيئة، وانهيار الجنيه السوداني، ومشروع تقسيم السودان، وتحكم المخابرات الاجنبية على مقاليد الأمر فى بلادنا، والاستهانة بالتشريعات الاسلامية.وقد وقعوا وبصموا جميعا على ذلك.

وحرصا منا على الانضباط الانتقالي فقد قررنا أن يكون باب الحوش مفتوحاً على مصراعيه ولا تمانع الأسرة فى أن يرشح الحزب الشيوعي أحد عناصره بلجان المقاومة لأن يكون ضيف الشرف للمناسبة السعيدة.

وأخيرا نرجو من كل قلوبنا أن يجد هذا الطلب حظه من العناية والقبول خاصة أن حفل الشاي سيكون الخميس القادم، وأن بعض الضيوف سيحضرون من الاقاليم ونحن على أتم الاستعداد على دفع الرسوم المقررة. (والثورة مستمرة والخائن يطلع برة)

المواطن بابكر تاج السر الخليفة والد الكنداكة عزة

والعاقبة عندكم فى المسرات