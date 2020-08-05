تخصيص نسبة ٥٠٪ من زكاة المغتربين لحل مشاكلهم

الخليج 365 :

التقى الأمين العام لديوان الزكاة احمد عبد الله عثمان بمكتبه سفير السودان المرشح للمملكة العربية السعودية السيد عادل بشير وبحثا خلال اللقاء سبل تطوير عمل الشراكة مع السفارة. وأوضح الأمين العام للزكاة أن الفترة القادمة ستشهد شراكة متطورة مع السفارة والمؤسسات ذات الصلة وتخصيص نسبة ٥٠٪ من زكاة المغتربين لحل مشاكلهم خاصة الغارمين والعالقين والمحتاجين.

وكشف الأمين العام عن زيارته للمملكة في الشهر القادم ووضع برتوكولات تعاون مع المؤسسات الشبيهة والوقوف على أحوال السودانيين هناك.

وامتدح الأمين العام لديوان الزكاة دور السودانيين بدول المهجر في دعم وتنمية البلاد ومساعدة أهليهم واهتمامهم بإخراج زكاتهم. من جانبه رحب سفير السودان بالرياض بحسب صحيفة الوطن، بمبادرة ديوان الزكاة ، مؤكداً على الاهتمام بأمر الزكاة ومساعدة الديوان في التواصل مع الخارج من خلال التنسيق مع المغتربين والمؤسسات ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية مثمناً دور الزكاة في مساعدة الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات .