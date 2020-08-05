وزارة المَالِيّة تُوَفِّرْ (٢٥) مليون دولار شهرياً لاستيراد الأدوية وتدفع (٥٠%) للإمدادات الطبية

الخليج 365 : أكد مصدر رفيع بلجنة صيادلة السودان أن وزيرة المالية المُكَلّفَة وعدتهم بتوفير مبلغ (٢٥) مليون دولار شهرياً لاستيراد الأدوية بسعر البنك المركزي (٥٥،٢) بداية من شهر أغسطس الجاري.

وكشف في تصريح لـ(السوداني) أن الكيانات الصيدلانية (الست) طالبت وزارة المالية بدعم غير مباشر للأدوية يتمثل في توفير مبلغ (٥٥) مليون دولار شهرياً بسعر البنك المركزي، وأوضح أن ال (٥٥) مليون وُزِّعَتْ على (٣) أجسام منها (٢٥) مليون لاستيراد الأدوية، و(٢٠) مليون لصندوق الإمدادات الطبية، و (١٠) ملايين لشركات التصنيع المحلي، ونوه إلى أن (المالية) دفعت للامدادات الطبية نسبة (٥٠%) من التزامها كما وعدت بتوفير مبالغ الأدوية المستوردة ليتبقى لها تنفيذ مطلب شركات التصنيع المحلي وهو (١٠) ملايين دولار .

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