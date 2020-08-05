البنتاغون يضع ترامب في موقف محرج ويُكذب ما قاله عن “قنبلة” بيروت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كذبت مصادر عسكرية في البنتاغون الأمريكي، مزاعم الرئيس دونالد ترامب بشأن انفجار مرفأ بيروت الغامض، والذي قال عنه إنه ناجم عن هجوم مجهول، مشيرةً إلى أنها لا تعرف ما الذي يتحدث عنه الرئيس.

ونقلت قناة “سي إن إن” الأمريكية، عن أحد تلك المصادر قوله، إنه لو كان لدى الجيش الأمريكي أي دليل على أن ما حصل كان هجوما مدبرا، فإن السلطات الأمريكية كانت ستقرر على الفور اتخاذ إجراءات إضافية لحماية القوات المسلحة الأمريكية والممتلكات الأمريكية في المنطقة، مشدداً على عدم صدور مثل هذه الأوامر حتى الآن.

وفي وقت سابق، اشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الانفجار الكبير الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف، بوصفه هجوماً محتملاً، عارضاً في ذات الوقت على السلطات اللبنانية تقديم العون.

وقال ترامب، إنه “اجتمع مع بعض العسكريين الأمريكيين الذين يعتقدون أن الانفجار ليس من نوع الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع”، مضيفاً: “إنه بحسب هؤلاء العسكريين الذين لم يذكرهم بالاسم فإن الانفجار ربما كان هجوماً وقنبلة من نوع ما”.

وفي السياق، تحدث مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز، شريطة عدم ذكر اسميهما، قالا إنه “لم يتضح من أين يحصل ترامب على معلوماته، لكن المعلومات الأولية لا توضح على ما يبدو أن الانفجار هجوم”.

وأضاف المسؤولان أن المعلومات إلى الآن متسقة بشكل متقارب مع ما قاله المسؤولون اللبنانيون، وأشارا أيضاً إلى أن المعلومات لا تزال أولية وقد تتغير بمرور الوقت.