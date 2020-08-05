محنة الهلال و الصحفي الجبان !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
▪️انفردت صحيفة (فجر سبورت) امس بنداء لاعبي الهلال للاقطاب والكبار لانقاذ ما يمكن انقاذه و اللحاق بالموسم الرياضي .
▪️10 ايام فقط تفصلنا عن استئناف الدوري والهلال وحده بين فرق الممتاز الذي لم يعاود نشاطه !!
▪ لاعبو الهلال تناسوا المرتبات ومتأخرات الحوافز ولم يفكروا الا في مصلحة الفريق .
▪️الهلال المتصدر يكاد يفقد اللقب بسبب تعنت الاتحاد العام وتجاهله للنادي الاكبر بالسودان والفريق الاهم بالدوري .
▪️الكاردينال قالها واضحه صوت وصوره (انا تركت الهلال) والاتحاد يعاند ويطلب قرار مكتوب !!
▪️مابين اصرار كردنه على عدم الكتابه و تمسك الاتحاد بالكتابه يضييع الهلال !!
▪️رئيس اللجنه القانونيه بالاتحاد اتصل بالامين العام المكلف (عيسى) والذي اكد له مغادرة مجلسه للهلال منذ انتهاء دورته قبل اسبوعين .
▪️رغم كل هذه الشواهد يتلكأ الاتحاد العام والمتضرر الهلال ولا احد سواه .
▪️كبار الهلال وتنظيماته قامت بدورها و رشحت لجنة تطبيع مثاليه توافقت عليها كافة التنظيمات .
▪️لجنه توفرت فيها الخبره الاداريه ، القدره الماليه والقاعده الجماهيريه .
▪️(3) مطلوبات اساسيه كانت المعيار الاساسي في الاختيار المثالي الذي يقود الهلال خلال مرحلة الانتقال .
▪️صحيح ان الرئيس السابق وضع عدد من القنابل الموقوته لكن البرير ورفاقه قادرون على تجاوز المطبات والعبور بالهلال.
▪️نعم هناك شكاوي الفيفا وهناك متأخرات الدولار لسالم ورفاقه ، كل ذلك مقدور عليه بالقانون والحساب ولد .
▪️يُخطي كردنه إن ظن ان بامكانه لهف مليارات الدكاكين و ايجار سنوات قادمات ثم المغادره .
▪️البرير تاجر شاطر و صاحب شركة عقارات ، يعرف تماماً كيف يسترد اموال الهلال لاسيما وإن بجانبه المحامي الشاطر د. كمال الامين الذي يعرفه كردنه جيداً .
▪️نقول لكردنه خليك عاقل وسلم الهلال بلا ديون .
▪️سدد ما عليك من غرامات الفيفا وحقوق اللاعبين طالما تسلمت مليارات الدكاكين .
▪️تاريخ الهلال لم يعرف ملاحقة رئيس بالمحاكم فلا تكن الاول .
▪️يكفيك ملفك الجنائي السابق .
???????? كلام سياسه .
▪️حادثة الحتانه قوامها بعض الصبيه ، حدثت مصادفه دون تخطيط ولا تدبير .
▪️مثل هذه حدثت لقيادات ثوريه وتعرض لها حتى قيادات الثوره وفي مقرهم الرئيس بقاردن ستي .
▪️لهذا نستهجن كتابات اقلام الفلول ممن ابلت الصحافه بغثائهم .
▪️على كباشي و اخوته في المكون العسكري الحذر من تلك الاقلام المتعفنه التي ظلت تأكل من مائدة الكيزان والان تريد التحول لمائدة العسكر .
▪️دفاع تلك الاقلام عنك يا كباشي يخصم منك ويزيد الشقة بينك والشارع العام .
▪️احذر الاقلام المكروه لاسيما ذلك القلم المخابراتي الذي هرب من البلاد مع اشتعال الثوره .
كانت هذه تفاصيل خبر محنة الهلال و الصحفي الجبان !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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