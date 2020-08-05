محنة الهلال و الصحفي الجبان !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️انفردت صحيفة (فجر سبورت) امس بنداء لاعبي الهلال للاقطاب والكبار لانقاذ ما يمكن انقاذه و اللحاق بالموسم الرياضي .

▪️10 ايام فقط تفصلنا عن استئناف الدوري والهلال وحده بين فرق الممتاز الذي لم يعاود نشاطه !!

▪ لاعبو الهلال تناسوا المرتبات ومتأخرات الحوافز ولم يفكروا الا في مصلحة الفريق .

▪️الهلال المتصدر يكاد يفقد اللقب بسبب تعنت الاتحاد العام وتجاهله للنادي الاكبر بالسودان والفريق الاهم بالدوري .

▪️الكاردينال قالها واضحه صوت وصوره (انا تركت الهلال) والاتحاد يعاند ويطلب قرار مكتوب !!

▪️مابين اصرار كردنه على عدم الكتابه و تمسك الاتحاد بالكتابه يضييع الهلال !!

▪️رئيس اللجنه القانونيه بالاتحاد اتصل بالامين العام المكلف (عيسى) والذي اكد له مغادرة مجلسه للهلال منذ انتهاء دورته قبل اسبوعين .

▪️رغم كل هذه الشواهد يتلكأ الاتحاد العام والمتضرر الهلال ولا احد سواه .

▪️كبار الهلال وتنظيماته قامت بدورها و رشحت لجنة تطبيع مثاليه توافقت عليها كافة التنظيمات .

▪️لجنه توفرت فيها الخبره الاداريه ، القدره الماليه والقاعده الجماهيريه .

▪️(3) مطلوبات اساسيه كانت المعيار الاساسي في الاختيار المثالي الذي يقود الهلال خلال مرحلة الانتقال .

▪️صحيح ان الرئيس السابق وضع عدد من القنابل الموقوته لكن البرير ورفاقه قادرون على تجاوز المطبات والعبور بالهلال.

▪️نعم هناك شكاوي الفيفا وهناك متأخرات الدولار لسالم ورفاقه ، كل ذلك مقدور عليه بالقانون والحساب ولد .

▪️يُخطي كردنه إن ظن ان بامكانه لهف مليارات الدكاكين و ايجار سنوات قادمات ثم المغادره .

▪️البرير تاجر شاطر و صاحب شركة عقارات ، يعرف تماماً كيف يسترد اموال الهلال لاسيما وإن بجانبه المحامي الشاطر د. كمال الامين الذي يعرفه كردنه جيداً .

▪️نقول لكردنه خليك عاقل وسلم الهلال بلا ديون .

▪️سدد ما عليك من غرامات الفيفا وحقوق اللاعبين طالما تسلمت مليارات الدكاكين .

▪️تاريخ الهلال لم يعرف ملاحقة رئيس بالمحاكم فلا تكن الاول .

▪️يكفيك ملفك الجنائي السابق .

???????? كلام سياسه .

▪️حادثة الحتانه قوامها بعض الصبيه ، حدثت مصادفه دون تخطيط ولا تدبير .

▪️مثل هذه حدثت لقيادات ثوريه وتعرض لها حتى قيادات الثوره وفي مقرهم الرئيس بقاردن ستي .

▪️لهذا نستهجن كتابات اقلام الفلول ممن ابلت الصحافه بغثائهم .

▪️على كباشي و اخوته في المكون العسكري الحذر من تلك الاقلام المتعفنه التي ظلت تأكل من مائدة الكيزان والان تريد التحول لمائدة العسكر .

▪️دفاع تلك الاقلام عنك يا كباشي يخصم منك ويزيد الشقة بينك والشارع العام .

▪️احذر الاقلام المكروه لاسيما ذلك القلم المخابراتي الذي هرب من البلاد مع اشتعال الثوره .