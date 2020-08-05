كاتب إماراتي خياله واسع: ” إذا عاد أردوغان لرشده ستعفو الإمارات عنه”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصدى مغرد عُماني شهير، للكاتب الإماراتي المثير للجدل، أحمد عبيد، أحد أشهر المطبلين لـ”ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد”، بعدما تطاول على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المطبل عبيد في فيديو رصدته “وطن”، إن الامارات متواجدة في ليبيا بأمر الشعب الليبي”، زاعماً أن فايز السراج ” رئيس الحكومة الشرعية”، ومن معه لا يمثلون الشعب الليبي وفرضوا في وقت وظروف لا تسمح على الشعب الليبي”، مواصلاً هذيانه بالقول إن البرلمان اختار فخامة المشير خليفة حفتر أن يكون قائداً للقوات المسلحة الليبية.!

وأضاف عبيد: “أردوغان لا بد أن يعقل ويعود لرشده ويعلم أنه عايش تحت قوانين دولية والأمم المتحدة وألا يتدخل ويدس أنفه في الدول العربية، وإذا عاد إلى رشده سنعفو عنه”.