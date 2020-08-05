دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الدوري السعودي الممتاز استؤنف امس بخمسة مباريات كانت قمة في الروعة وفاجأ ابها الاتحاد وفاز ٢..١ وانتصر الأهلي علي الحزم ٤..٢ ومساء اليوم تلعب ثلاث مباريات من بينها لقاء قمة الرياض الهلال والنصر وفي دولة قطر الدوري مولع نار وكذلك في المغرب وتونس وفي مصر يبدأ بعد ايام ومدور في كل أوروبا عدا فرنسا

** الدوري استأنف في قطر والسعودية وتونس وغيرهم دون جلبة لان من يدير كرة القدم جهة واحدة هي الاتحاد ولا احد هنالك يتدخل في عمل الاتحاد ولأن الصحافة الرياضية هنالك أيضا محترمة. كلها تحترم الاتحاد ولا تعترض علي قراراته وتقف مع استئناف النشاط علما بأن وباء كورونا لم يغادر تلك البلدان ولكن السلطات الصحية سمحت بعودة النشاط لاعتبارات كثيرة ولم تتدخل وزارة الرياضة وتقول لا لان هذا ليس من اختصاصها

** هنا في السودان العجيب أعداء العلامة كمال شداد كثيرون كما اكدنا من قبل وللأسف هنالك أقلام تسيئ له في كل يوم ولدرجة ملها الناس والعزاء أن

٩٠ % من جماهير كرة القدم تقف مع الرجل الدغري النظيف و ٩٠% من جماهير كرة القدم مع عودة النشاط مع عودة الدوري الممتاز .الجماهير ملت وزهجت من التوقف الطويل لكرة القدم وفي شوق للمريخ والهلال .في شوق لتابلوهات التش وأهداف وليد الشعلة وصواريخ محمد الرشيد وتمريرات عبدالرؤوف والحمد للله أن كل نتائج كورونا علي لاعبي الهلال والمريخ وتوتي جاءات سلبية والحمد للله أن مجلس إدارة الاتحاد العام فرغ من تعديل لائحة الدوري الممتاز والحمد للله أن الاتحاد الدولي ..فيفا ..اعلن مساندته لاتحادنا وتكفل بصيانة الملاعب ولن يسمح بتأجيل انطلاقة قطار الدوري الممتاز من جديد في موعده المحدد منتصف أغسطس الجاري ونرجو أن نشهد اتفاقا وتعاونا بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة في الفترة المقبلة وكفانا خلافات وصراعات الخاسر فيها كرة القدم

** امتحانات شهادة الأساس انتهت بدون كورونا والحمد للله وامتحانات الشهادة السودانية في ١٩ سبتمبر والجامعات ستفتح أبوابها في الاسبوع المقبل والمطاعم شغالة والمواصلات تفل …يعني بس الحكاية بقت علي الكورة يا استاذه ولاء

** كنت قد وعدت القارئ بالحديث عن أموال بطولة الأمم الأفريقية للمحليين ..الشان التي أقيمت في الخرطوم في ٢٠١٣ ..ومازلت عند وعدي وسأعود واكتب بالتفاصيل باذن الله عن من لهف ٢٠٠ الف دولار وعن ما تبقي من مبلغ المليون دولار …كونو معي كما يقول الزميل الرشيد علي عمر

** الرحمة والمغفرة لنجم المريخ في الستينات ابراهومة سيد الاسم الذي قاد المريخ للانتصار علي الهلال ثمانية مرات علي التوالي وأسهم في انتصارات المنتخب الوطني وكان رائعا أن يسافر وفد من مجلس المريخ إلي ود مدني لتقديم واجب العزاء

** مدرب المريخ المسلمي يعاني من مشكلة عدم حصوله علي الرخصة a لذلك لن يتمكن من الإشراف علي المريخ في المباريات حسب قرار الاتحاد العام وسيتحمل الضو قدم الخير المسئولية

** كيف تعاقد مجلس المريخ مع مدرب لا يحمل رخصة تدريب معترف بها

** حتي الان لم نتلق إجابة حول العشرة دكاكين التي يتم تشييدها في الجهة الشرقية لاستاد المريخ …تابعة لمنو يا مادبو

** الاتحاد العام وجه إدارتي المريخ والهلال بفتح باب العضوية دون شروط علما بأن مجلس الهلال انتهت فترته ومجلس المريخ تنتهي فترته في اكتوبر المقبل ولن يفتح باب العضوية بالطريقة التي يريدها الاتحاد لشيئ في نفسه

** الهلال يعاني من فراغ إداري بعد إصرار اشرف الكاردينال باني نهضة النادي الحديثة علي الرحيل وقالت الزميلة الأستاذة فاطمة الصادق امس أن قرار الكاردينال نهائي لن يعود ولن يقدم استقالة وعلي الاتحاد العام أن يتصرف ..وكابتن خالد الزومة مدير الكرة بكي عديل امس من الفراغ الإداري

** يا اخوانا يا ناس يا هوي متي يتم افتتاح ملعب المريخ ومتي يعود المريخ للتدريب بملعبه

** هنالك صراع بين الاتحاد العام والمفوضية الولائية علي تكوين لجنة تطبيع او تسيير للهلال …ودي واحدة من بلاوينا

** حادث حركة مؤسف علي طريق الخرطوم دنقلا في أول أيام العيد ادي إلي وفاة ابن عمي المريخابي الكبير يوسف فرح وابن أخيه وابن اخته وأصيب ثلاثة أشخاص الأمنيات لهم بعاجل الشفاء والرحمة والمغفرة للموتي والحادث هز مدينتنا الوادعة كدركة و نتج اثر انقلاب شريحة وهنا نتسأل لماذا تسمح السلطات بسفر الشريحة والهايسات والعربات الخاصة واللواري والكوامر وتمنع الباصات وايه الفارق بين ده وده

** فرغت امس من قراءات رواية.. الجنقو مسامير الأرض …للكاتب المبدع عبدالعزيز بركة ساكن ورغم احتشادها ببعض العبارات السوقية غير اللائقة الا أنها تستحق القراءة لأنها تحكي عن واقع نعايشه في معظم مناطق بلادنا

وبركة ساكن صاحب أسلوب سلس لا يجاري

** هنالك انشودة للاسطورة محمد وردي بعنوان ( سلم مفاتيح البلد ) لا تذاع في الإذاعة ولا في التلفزيون

** قلبي خاضع ما برافع بس عليك تسمع حكايتو

** آخر دبوس

** كيف يكون حال الهلال بعد الكاردينال.