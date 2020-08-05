الهلال لن ينذل يا كاردينال.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* قصد الكاردينال رئيس الهلال السابق ان يقف في المنطقة الوسطي لا هو عايز يستمر ولا عايز يستقيل وهو بهذا الموقف يعتقد بأن الهلال سينهار

* ولعل الرجل لا يعرف جينات شعب الهلال الذي يرفض الذل والانكسار والجري وراء الرجال

* كم من رأسمالي جاء إلي الهلال وغادر وبقي الهلال شامخا وهو الذي يصنع الرجال والقيادات

* الكاردينال لم يأتي للهلال حبا في الكيان وإنما جاء ليبني لنفسه أمجادا شخصية ومكانة اجتماعية وقد حقق مراده ووصل إلي ما كان يخطط إليه وبعدها فالتحرق روما

* بالهلال رجال يسدون قرص الشمس وقبل العيد هاتفني اخي هاشم ملاح وأكد لي انه والاخ الأمين البربر ومحمد عثمان كوارتي جهزوا حوالي ستمائة مليون لصرفها للاعبين ولكن هناك شخص أخبرهم بأن الريس لن يقبل

* هكذا يريد الكاردينال أن يحكم الهلال لا يدفع ولا يخلي خلق الله تشيل الشيلة

* امر مخجل ومؤسف أن يتباكي رجال كبار في اللجنة الاستشارية ويهرولون ليل نهار لمنزله من أجل أن يستمر وكان حواء الهلال قد عقمت

* بطانة السوء هي التي صنعت منه ديكتاتور ولكن هذه الاصنام مصيرها إلي مزبلة التاربخ

* اتحاد شداد يتحمل الجزء الأكبر لما وصل إليه الحال في الهلال وهو صامت ولا يحرك ساكنا من أجل تعيين لجنة تسيير بحجة أن الكاردينال لم يخطرهم برغبته في التنحي

* كل العالم شاهد واستمع ما قال أشرف في قناة الهلال وأكد أنه غير مستعد للبقاء يوما واحدا بعد انتهاء فترته القانونية فماذا ينتظر شداد وجلال بعد هذا التأكيد

* في ظل هذا الوضع المرير اخشي أن تفشل إدارة الكرة في تجميع الاعبين لمواصلة الإعداد بعد أن غادروا لعطلة العيد بدون مرتبات أو حوافز

* اذا لم يتحرك أبناء الهلال المخلصين من أجل إنقاذ الموقف فأن الامور ستزداد سواء

* ابعدوا اللجنة الاستشارية فهي أس البلاء في الهلال

اتجاهات اخيرة

* لماذا لا يتم الاستعانة بسعادة المقدم ركن يحي حسن في دائرة الكرة في هذه المرحلة وهو من نجح في تسفير الاعبين وتوفير الوجبات لهم ومساهمته مع المنتخبات الوطنية تشهد له بعطاءه الثر

* في الأخبار أن هناك تنظيما هلاليا جديدا قادما للساحة بدماء شبابية وهو يصب في مصلحة الهلال لان المرحلة القادمة هي مرحلة الشباب

* فجر الغد حرك المياه الساكنة ونجح أن يعيد الحياة إلي تنظيمات شبعت موت

* طالما أن الهدف هو انتشال الهلال من الهوة التي اوقعها فيها الكاردينال فنقول الف مرحب وصناديق الاقتراع هي الفيصل

* بلي وانجلي وحمد الله الف سلامة يا هلال