صور كارثية بالأقمار الصناعية توضح حجم الضرر الذي خلفه انفجار بيروت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضحت صور بالأقمار الصناعية نشرتها صحيفة “ديلي ميل” حجم الانفجار المدمر ببيروت ومدى الضرر الذي أحدثه، فيما قال مركز الزلازل الأردني أن شدة الانفجار ساوت طاقة زلزالية تعادل 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وكشفت صور الأقمار الصناعية عند تدمير جبار على بعد كيلومترات من مرفأ بيروت، حتى أن نوافذ مبان تكسرت على بعد 24كيلو متر.

ونشر ناشطون صورا لمرفأ بيروت قبل وبعد أوضحت حجم الدمار الهائل.

من جانبه سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عصر اليوم، وذكر أن شدته ساوت طاقة زلزالية تعادل 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وقال رئيس المرصد محمود القريوتي في تصريح صحفي، إن محطات رصد الزلزال الأردنية سجلت الانفجار الساعة 06:08 دقائق، وأن الانفجار يعادل هزة بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.