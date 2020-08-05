قال انهم لا يحتاجون لرئاسة جمهورية او وزارة ..شداد يصف صراع وزيرة الرياضه بصراع الصبيان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال دكتور كمال شداد رئيس اتحاد الكرة العام ان قرار عودة النشاط الرياضي واستئناف المسابقات يستند علي موجهات من لجنة الطواريء الصحية مشيرا الي ان وزارة الشباب والرياضة ليست عضوا في هذه اللجنة وقال شداد في حديثة لقناة بي ان اسبورت بان وزارة الشباب والرياضة تشعر بالتهميش خلال ما جري .واعلن رئيس اتحاد الكرة عن تمسكهم بعودة النشاط

الرياضي مهددا بانه وفي حالة تدخل اي جهة بخلاف لجنة الطواري الصحية ستتم مناهضة القرار عبر اللجوء للجهات السيادية وقال شداد انهم لم يسمعوا باي قرارات من وزارة الرياضة الا قرارات ترحيل مقرها ورفد بعض العاملين بها

وكشف شداد عن لقائه مع رئيس مجلس السيادة لبحث صيانة الملاعب موضحا انه صادق علي التكاليف المالية لكنه راي تكوين لجنة واختار نائبة لرئاسة اللجنة وزيرة الشاب والرياضة كرئيس مناوب وصدر قرار رئاسي بهذا المعني واضاف لكنهم سمعوا ان وزيرة الرياضة زعلانه من القرار وتسبب ذلك في صراعات اشبة بصراعات الصبيان واختتم قائلا سنقوم بصيانه الملاعب ولا دايرين الوزارة ولا رئاسة الجمهورية