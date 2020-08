في ترجمة (زولي اللخدر لو شفتو بخدر)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إلى شرف الدين محمد الحسن وآخرين

طلب مني الزميل والصديق العزيز شرف الدين محمد الحسن عبر قروب (منبر التلفزيون) أن آتي له بترجمة لمقطع من فيديو كليب لعمر إحساس في أغنيته الشهيرة (زولي هوي)، تمت ترجمته على نحو خاطئ على شاشة التلفزيون القومي، يقول المقطع (زولي الاخدر لو شفتوا بخدر) وقد ترجمت ، ترجمة حرفية أخلت بالمعني إذ تقول (The green when I see him I get green)

يقول مطلع الأغنية المراد ترجمته إلى اللغة الإنجليزية (زولي اللخدر لو شفتو بخدر)

يحوي المقطع أعلاه كلمات سودانية دارجة ليس لها مقابل (Equivalence) في اللغة الانجليزية وهذا الكلمات هي (زولي) و(اللخدر) أو (الأخدر ) ثم كلمة (بخدر) .

ولتبسيط الأمر هناك كلمات في اللغة العربية لها معنى مطابق في اللغة الإنجليزية مثل كتاب (Book) ورجل (Man) وإمرأة (Woman)

في حالة المقطع المشار إليه كما يقول خبراء الترجمة يلجأ المترجم الي ترجمة المعني (Semantic Translation) ثم اعادة صياغته في اللغة المستهدفة).

نبدأ أولا بكلمة (زول) ، فعلى الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنها كلمة سودانية دارجة ،إلا أنها في الواقع كلمة عربية فصيحة، فقد جاء في لسان العرب وكذلك المعجم الوسيط أن كلمة زول تعني الشجاع كذلك الذكي أو الفطن وزاد بعض المجتهدين أن الزول هو السمح الكريم وهو الكيس اللطيف .. ألخ (راجع لسان العرب ).

Advertisements

أما كلمة (زول) في الدارجة السودانية تعني شخص وترجمتها الحرفية الى اللغة الإنجليزية (some body ) أو (person)

تشير موسوعة ويكيبيديا إلى أن استعمال كلمة (زول ) في الدرجة السودانية تأتي أيضا مع الغائب المفرد وهذا الغائب ربما يكون شخصا مجهولا أو غريبا أو لا يريدون تسميته أو تشخيصه و من هذا المدخل تأتي كلمة (زول ) للإشارة إلى المحبوب في الشعر الغنائي السوداني فقد كان الشعراء من سالف عهدهم لا يصرحون بأسماء محبوباتهم. قال الشاعر الغنائي :

الزول الوسيم في طبعه دايما هادي من أوصافه قول أسكرني هات يا شادي

وهذه من راوائع النعام آدم

أما من ابداعات عبد القادر سالم فنأخذ

اتمنى يوم زولي القبيـل يقطـع معاي دربا عديــل

مشوار عمر مشوار طويل نمشيه في درب القويز.. في كردفان

نخلص من هذه المقدمة الطويلة كلمة إلى أن كلمة زول تستخدم في غالب الشعر الغنائي السوداني للإشارة الي الحبيب أو المحبوب وبالتالي لا بد أن تأتي ترجمتها مطابقة للمعني وأدناه عدة خيارات :

beloved ; darling ; dear ; dear one ; dearly loved ; honey ; love ; lover ; pet ; sweet ; sweetheart..

وكل حسب السياق .

نأتي بعد ذلك إلى الكلمة الثانية من المقطع الغنائي وهي كلمة (اللخدر) أو (الأخضر)

كلمة (اللخدر ) أو ا(لأخضر) في الدارجية السودانية تشير في بعض معانيها الي درجة من لون البشر فنقول فلان أخضر اي داكن البشرة وأحيانا نقول أسمر وفلان أبيض أو (لونو فاتح) وفلان أصفر.

مترجم الاغنية في النص محل النظر اخذ بالترجمة الحرفية فترجمها (Green) فأخل بالمعني وهنا يدخل عامل مهم هو التعدد الدلالي للكلمة في ثقافة معينة (Polysemy) أي أن يكون للكلمة أكثر من دلالة وفي هذه الحالة يصعب الأخذ بالترجمة الحرفية أو الترجمة الآلية أو ترجمة (قوقل) والتي تأتي بنتائج كارثية .

أما أفضل ترجمة في نظري لكلمة (أخدر) سهلة الفهم للأجنبي فهمي ليس أسود أو أسمر إنما (Sudanese skin color)

في ختام المقطع ايضا ارتكب المترجم خطأ آخر ترجم لو شفتو بخدر (I get green) فالمعني الذي اراده الشاعر هو أنه عندما يرى هذا المحبوب أو المحبوبة يصاب بالتوهان وعدم التركيز من شدة الوله والشوق ويمكن ترجمتها بكلمة (Confused) ومن معانيها باللغة العربية:

مختلط؛ مشوّش؛ مضطرب؛ ملتبس مرتبك

نخلص من ذلك إلى الترجمة التالية:

When I see my Darling with the (Sudanese skin color) I get very confused

وأخيرا هذا مجرد إجتهاد يقبل الصواب والخطأ والتصحيح والتقويم

ولكم وافر الشكر والتقدير