“حزب الله” يضع إمكانياته في خدمة اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن “حزب الله” اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، أن “الفاجعة الأليمة” التي وقعت بلبنان تستدعي من جميع القوى الوطنية التضامن لتجاوز آثار “المحنة القاسية”.

وبحسب فضائية “المنار” جاء في بيان الحزب: “هذه الفاجعة الأليمة وما خلفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة، على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، تستدعي من جميع اللبنانيين والقوى السياسية التضامن والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه المحنة القاسية والوقوف مجدداً بعزم وارادة لمواجهة الصعاب”.

وأضاف البيان: “إننا في هذه المناسبة الحزينة نوجه التحية الى جميع الطواقم الطبية والتمريضية وهيئات الإغاثة الإنسانية ورجال الدفاع المدني والإطفاء الشجعان، على جهودهم الكبيرة في الإنقاذ والإسعاف والمساعدة، ونضع كافة إمكانياتنا في خدمة أهلنا الشرفاء ومواطنينا الأعزاء حيث تدعو الحاجة”.

وتابع: “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشهداء بالرحمة والمغفرة وعلى أهاليهم بالصبر والسلوان، ونسأله تعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يمن على شعبنا العزيز بالصبر والصمود وأن ينجح بلدنا في تجاوز الصعاب والمحن”.