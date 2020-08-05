التفاصيل الكاملة لرجوع ضأن السودان من السعودية

الخليج 365 :

من يوم 1أبريل الضان المشى السعودية وما رجعوها ونزلت لحدي يوم عرفة العيد حوالي 649 ألف راس ” دي ما ارقام الوزارة ” ، بعد الربكة الحصلت في الشهور الأولى بسبب التطعيم أنتظم الصادر بدرجة كبيرة وما بقى في رجوع ، المتوسط باخرة واحدة في اليوم حمولة متوسطة 10 ألف راس ،

قبل ما تقع الكارثة الأخيرة قبل العيد

(رجعت أول الاسبوع ملاك 8000 راس ثم الأمل 4500راس ..مع زحمت العيد طلب الجانب السوداني ” تحديداً التجار ” من السعودية شحن باخرتين في اليوم بالحمولة القصوى لتكدس المحجر وسمحت لهم بذلك .. نزلت باخرتين حمولة 40 ألف الأحد والأتنين قبل العيد ثم رجعت البواخر المبروكة 10الف راس .. حجة غصن 20ألف .. حجة فاطمة 15000 .. عبد الرحمن كي 4900)

يعني الراجع كلو 65 ألف ما 120 الف

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كنا نعتقد أننا تجاوزنا المشكلة ونسعي للتخطيط للقادم وقطعنا شوط كبير .. لكن عادت المشكلة من جديد ورجعتنا للمربع الأول ..

” ما في ابدا احباط الفورة مليون ”

طيب قبل ما نبدأ .. في ناس بقرو عنوان الخبر ويسوقوا النت بدون فهم ..:-

1- السعودية أعتذرت عن موسم الهدي وده كان عندو برتوكول خاص في تفويج كميات صادر الحج وفي البعثة البيطرية البتمشي ده هو الأعتذروا منو ده ما ليهو علاقة بصادر الضان التجاري الشغال

2- ما في مصريين ليهم علاقة بالضان السوداني لا في البواخر وللا في ميناء

جدة وللا في محجر الحمرة .. و معامل الفحص في جدة كلها سودانيين ومعظم اصحاب البواخر سعوديين وهم اصحاب الضان نفسهم ما في زول عندوا مصلحة حيواناتو ترجع ” فكونا من نظرية المؤامرة ”

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أنا بحكي الحاصل دون تجريم أحد وأي زول أول ما يشوف أخفاق طوالي يفتش الشماعة يعلق ليها الفشل زي ..1- الوزير فاشل ..2- المصدرين مستهبلين ..3- بتاعين البواخر بيقفلو التكييف ..4- بياطرة المحاجر مرتشين ومتسيبين ما يشرفوا على التطعيم بخلو الموضوع على العمال … المصريين في جدة برجعّوا البواخر .. الخ

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#أولاً الفاسكين

بعد أعلان حمى الوادي المتصدع عندنا أوقفت السعودية الصادر في سبتمبر الفات وفي مفاوضات أعادة فتح الصادر في فبراير الفات كان هناك خيارين

– أما تطعيم الحيوانات بحمى الوادي المتصدع تفحص في جدة بحد أدنى توجد أجسام مضادة في 40% منهاأو فحص الحمى في جدة في حالة وجود حالة واحدة ترجع الحيوانات “شوف الأسكرين المرفق”

مجموعة كبيرة من البياطرة بتقول الوزير أخطأ في قبول التطعيمات كان يقبل الشرط التاني ولكن الأتجاه الكان سائد في وقتها ” إنو مخاطر الحمى كبيرة في حالة اكتشفت حالة واحدة في جدة مش الخطر ترجع الباخرة الخطورة يقيف الصادر تاني لأجل غير مسمى عشان كده الوزير قبل الاول ” .. رغم وضوح البرتوكول إن حمى الوادي المتصدع هي في القطاع AI ترجع الباخرة ولا توقف الصادر

الوزير السابق بالمناسبة جابوه اصلاُ من وحدة التطعيم من وزارة الزراعة السعودية

التطعيم نفسو المستورد للأمانة ده أنا تابعت إرساليتين ضان وماعز رجعت مرتين من جدة قبل اسبوعين تم حقنها منه في أوسيف وشحنت نزلت في جدة بدون مشاكل ، بكل اسف هسه عندهم مافي وخلص

في حاجة تانية كل الضان الرجع مرة أوأتنين ” القال عنو حميدتي 150ألف ” في النهاية نزل في جدة حتى لو بدون تطعيم جديد باستثناء 7ألف رأس ده عندو تلات أتجاهات :

– ممكن المختبر في جدة ما وقع في عينة عشوائية لأنو بشيل 100 عينة من الباخرة

-ممكن مناعة الحيوانات أترفعت لأنها أتأخرت كتير والفاكسين مسك ..

– وبرضو في تشكيك من البعض في معامل جدة

وفي موضوع الرجوع والتجار وصلوا لتفاهم كويس مع اصحاب البواخر الرجوع مجاني “4.5دولار البتتدفع لراس الصادر فقط ” ..” لكن هسه في الرجوع الأخير البواخر داقين جرس قالو عايزين دولارين ”

#للفائدة

“في مؤشرات للحمى الوادي المتصدع دي في أكتر من بقعة في السودان حتى قبل شهرين تقريبا كان في أشتباه في شرق النيل عند ناس اسعد المسخوت بالحمى المالطية بس ما عارف وصل وين ”

#للفائدة :

الفحصين مختلفات :-

-فحص للأجسام المضادة للمرض وده بيكون نتيجة لحقنها بالفاكسين ..

– أو فحص الفيروس نفسه يعني لو مطعم حيوانات ما ينفع تفحص الفيروس عشان كده ما ينفع تغير للشرط الاول ألا تكون صدرت حيواناتك المطعمة كلها

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#ثانياً المحاجر :

الحق يقال أنتظمت المحاجر في التطعيم بشكل كبير منذ أواخر يونيو الماضي ، خصوصا محاجر القضارف وكسـلا كان الراجع قليل جداً من هذه المحاجر “التجار بقولوا كسلا التوب “، حتى الخوي أنتظم نسبيا ولو أنو ما زال في ناس بتتكلم عن شلليات وكيزان فيهو

وفقاً للبرتوكيل يتم وضع دباجة على أذن البهيمة بعد تطعيمها يعني عندك مثلاً 5الف رأس يدوك مسلسل من 6 أرقام مثلاً يبدأ من 025001 وينتهي بي 030000 لا مجال لأدخال حيوانات في النص لأ نو سيتم رفضها في سواكن

هذا هو البرتوكول : هل يتم تطعيم كل الحيوانات مع الدباجة والفحوص الأخرى ؟ أكد البياطرة في المحاجر أنو لا مجال لرفع أي حيوان غير مطعم ..

#ثالثاً التجار :

كل التجار يلوموا وزير الثروة الحيوانية السابق في مسؤولية الرضوح للشروط السعودية ، بقولوا السعودية سعت حثيثا مع النظام السابق في مسألة الحجر الحيواني ولكنها كانت تقابل بالرفض منهم ، ووجدت ضالتها في وزير ضعيف ،

هناك اتهام أن التجار هم من يدفع بأتجاه شحن حيوانات غير مطعمة لتقليل مصروفات الحجر والفاكسين ، ردهم بيقولوا ما في مجنون بقبل الخـسارة على نفسه والمجازفة ، تكلفة التطعيم قليلة بالمقارنة مع خسارة الرجوع

بعض من استفسرتهم من التجار يقول أن المحجر لقلة الفاكسين يقوم بتطعيم مثلاً 20% من الحيوانات ويدبجها جمعياً ” لست متأكد من مصداقيتهم “… وقالو طلبنا رفع يد الوزارة عن توفير الفاكسين ونحن نتلزم بتوفيره من مواردنا لحيواناتنا نورد الحيوانات مع الجرعات للمحجر ، رفضت الوزارة هذا الطلب

#للفائدة :

– معظم صادر الضان أصحاب المال والضان نفسه هم سعوديين عبر وكلاء في السودان يجهزون الأوراق ويشترون الضان بل ومعظم البواخر تتبع أصلاً لتجار ضان سعوديين

– هناك بعض صغار التجار أو قروب من أهل أو قبيلة يشتركوا كل زول يجيب بهائم يجمعوها يبيعوها هناك ويرجعوا يقسموا القروش طبعا تنزل في السعودية بأسم سعوديين هو زاتم جوكية هناك ”

#رابعاً البواخر :

كما زكرنا أنفاً معظم البواخر هي لسعوديين ، والبواخر محددة الحمولة وفقاً لترخيصها لا تشيل أكتر ، ولكن يحدث أحيانا أجهاد نتيجة للتأخير في التنزيل في جدة أو الشحن في سواكن خصوصأ الحيوانات تمشي حوالي خمسة كيلو في الاول من المحجر للميناء وتنتظر ساعات طويلة قبل الشحن وإجراءات الميناء

” بالمناسبة الأجهاد ده ما عندو أي علاقة بمناعة الحيوان عن حمى الوادي المتصدع البفحصوها في جدة ”

الشحن كمان منتظم كل حيوانات محجر تشحن في باخرة واحدة ، وفي كتير من الأحيان بوليصة واحدة ، لأنو حرص التجار نفسهم بيرفضوا زول تاني يشحن معاهم بوليصة تانية لأنو الرجوع في جدة لكل الحيوان مثلاً ضان يرجعوهو كلو .. ماعز ترجع كلها .. جمال وهكذا

#أخيراً الحل وين ؟

الحل الأساسي البخفض التكاليف والمخاطر هو عدم الحجر والتطعيم ، لكن من الصعوبة أن توافق عليه السعودية بعد أن حصلت عليه ، التجار بيأكدو حسب خبرتهم أن السعودية سترضخ نتيجة للطلب العالي لضان المراعي الطبيعية السوداني “grass-fed ” لانو لا غني للمستهلك السعودي عنه وسترتفع الاسعار لارقام فلكية في حالة وقف الصادر والسعودية جربت فتحت صادر من 23دولة بدون نتيجة تذكر على الأسعارلانو مواطنها بيرفضها جميعا

ولكن وجهة النظر العلمية التطعيم والحجر والرعاية البيطرية هي اساس الصادر الحديث ليس في السودان وحده ولكن في جميع العالم ” يعني الطريقة التقليدية القديمة تجمع حيوانات من سوق المويلح وتفحصحها وتشحنها حتى وأن رضخت لها السعودية ستعسى للتخلص منها مستقبلا

” عليه #الاقتراح_الواقعي هو اقناع السعودية بتجهيز معمل متكامل بكادر كبير لفحص حمى الوادي المتصدع وغيرها من الحميات في سواكن لكل الصادر مع شهادة الفحص ” يعني نقبل بالشرط التاني من البرتوكول ”

لن يكون هذا الحل ميسورا قبل العام الجديد ولكن ينبغي أن يدرج في خطة العام القادم

#الأقتراح_الحالي : في الوضع الراهن شخصيا أنا يا شباب أتجاوزت حكاية فلان فاشل وعلّان فاشل ، لأنو في تردى في الخدمة المدنية وفي عدم توزيع عادل مرات تلقى بيطري واحد مسؤول من 100ألف راس ، والمهم كمان هو توفر الفاكسين نفسو بواجه مشاكل زيو وزي أدوية السكر والقلب والأزمة وغيرو من الحاجات العايزة دولار ” والدولار عند السحار ”

الحل كل تاجر يشتري كميتو “عبر وزارة الثروة الحيوانية” ، فقط تاخد منو الوزارة حق التطعيم ، وحقو زاتو التطعيم يشتغلوه مؤسسات خاصة في المحاجر بأشراف أدارتها عشان نبعد عن المحسوبية وشغل الخدمة المدنية المهبب .

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* صورة لمدني لأنو متنصل من المسؤولية دي

* صورة لعادل فرح وزير الثروة الحيوانية المكلف قبل أجتماع اليوم عشان حظرني

* صورة لمكتب رئيس الوزراء