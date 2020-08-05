مصدرو الماشية يحمِّلون الحكومة مسؤولية إرجاع الضأن من السعودية

حمل نائب امين مال غرفة المصدرين النصري اسماعيل النصري، وزارتي الثروة الحيوانية والصناعة والتجارة مسؤولية، إرجاع شحنات صادر الماشية إلى السعودية.

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وقال النصري لمصادر إن سبب إرجاع المواشي بحسب خطابات السلطات السعودية هو ضعف مناعة الحيوان ضد مرض (حمى الوادي المتصدع)، مؤكداً أن عدد الماشية بلغ نحو ٨٠ ألف رأس فيما توجد 79 ألف رأس أخرى بالمحاجر.

وكشف النصري بحسب صحيفة السوداني، عن أضرار بالغة تعرض لها المصدرون لتزايد حالات نفوق الحيوان والتي تراوحت ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ رأس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)