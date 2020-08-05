المالية تنسق مع البعثة الأممية المتكاملة (يونيتامس)

بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان في العملية الانتقالية (يونيتامس).

جاء ذلك خلال لقاء دكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة والسيد ستيفن سيكويرا رئيس فريق التخطيط للبعثة الأممية بمكتبها بالوزارة امس وبحضور اعضاء من الآلية الوطنية للتنسيق مع البعثة الأممية برئاسة السفير عمر الشيخ الحسين. وناقش الاجتماع الترتيبات المتعلقة بوصول البعثة ودور وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تيسير مهامها في الفترة المقبلة.

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وأكدت د. هبة أهمية دور الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية ولا سيما في تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم خطط الحكومة الانتقالية لبناء السلام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك لجذب الاستثمارات والتمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والإنمائية، إضافة إلى تحقيق إعفاء ديون السودان. وقدمت دكتورة هبة بحسب سونا، تنويراً للبعثة عن خطط الحكومة الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية إضافة إلى الإصلاحات الخاصة بوزارة المالية. واشارت لاستراتيجية الحكومة الاقتصادية لبناء وتعزيز السلام، وأطلعت الفريق على الإصلاحات المقترحة في قوانين الاستثمار وتحفيز المستثمرين للاستثمار في السودان عامةً والولايات المتضررة من الحروب بعد حلول السلام فيها على وجه الخصوص.

من جانبه أشاد ستيفن سيكويرا رئيس فريق التخطيط للبعثة الأممية بالدور المهم لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لإنجاح الفترة الانتقالية ونجاح عمل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها خاصة في إطار تحقيق السلام والاستقرار الاقتصادي. كما أكد على أهمية توحيد جهود وكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في السودان إضافة إلى التنسيق ما بين كافة شركاء السودان الدوليين.

يذكر أن الأمم المتحدة إعتمدت قرار مجلس الأمن 2524 بإنشاء بعثة يونيتامس وذلك استجابة لطلب من الحكومة الانتقالية لدعم المرحلة الانتقالي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)