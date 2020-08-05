البرهان يتلقى تهاني العيد من السيسي وسلفاكير

التاريخ: 05-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تلقى رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً أمس، من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول ركن سلفاكير ميارديت بمناسبة عيد الأضحى المبارك. Advertisements وأفادت مصادر أن الرئيس كير عبر خلال الاتصال عن خالص تهانيه لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، معرباً عن تمنياته للسودان حكومة وشعباً بالتقدم والاستقرار. كما تلقى البرهان اتصالاً هاتفياً بحسب (سونا)، من الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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