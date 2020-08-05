والي النيل الابيض يتوجه لاستلام مهامه

توجه اسماعيل الوراق والي ولاية النيل الابيض صباح اليوم لاستلام مهامه رسميا .

وكتب إسماعيل بصفحته علي فيسبوك اليوم..(اتجه الآن نحو النيل الابيض لإستلام مهامي بصفة رسمية لأكون خادما لأهل ولايتنا الحبيبة.

واضاف بحسب سونا: “العهد الذي هو بيننا اهلي الكرام ان اعمل جاهدا لبسط مبادئ الحكم الراشد ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتعاونكم ومؤازرتكم.

انتهز هذه الفرصة لأشكر بصدق كل من ظن بي خيرا وكان داعما ومساندا طيلة الشهور الماضية.

نصحكم وارشادكم محل تقديري”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)