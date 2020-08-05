الخرطوم تغرق في مخلفات “الأضاحي”

التاريخ: 05-أغسطس-2020
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كشفت مصادر عن تردي بيئي كبير في أرجاء العاصمة بسبب عدم نقل النفايات التي هطلت فيها الأمطار مؤخراً بالولاية. وكذلك لاحظت المصادر عدداً من بقايا جلود الأضاحي ملقاة في منتصف الطرق الرئيسية وعلى جنباتها.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الأمطار الأخيرة خلفت خسائر فادحة بالولاية، وهرعت لجنة طوارئ الخريف بقيادة الوالي أيمن نمر في اجتماعات مكثفة أول أيام العيد، وبدأت زياراتها الميدانية للوقوف على أوضاع المتأثرين بالسيول والأمطار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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