امين عام الزكاة يلتقي بسفير السودان بالسعودية

التقي الامين العام لديوان الزكاة احمد عبد الله عثمان بمكتبه امسي بسفير السودان المرشح للمملكة العربية السعودية السيد عادل بشير وبحثا خلال اللقاء سبل تطوير عمل الشراكة مع السفارة.

واوضح الامين العام للزكاة بان الفترة القادمة ستشهد شراكة متطورة مع السفارة والمؤسسات ذات الصلة وتخصيص نسبة ٥٠٪ من زكاة المغتربين لحل مشاكلهم خاصة الغارمين والعالقين والمحتاجين.

وكشف الامين العام عن زيارته للمملكة في الشهر القادم ووضع برتوكولات تعاون مع المؤسسات الشبيهة والوقوف علي احوال السودانين هناك.

وامتدح الامين العام لديوان الزكاة بحسب سونا، دور السودانيين بدول المهجر في دعم وتنمية البلاد ومساعدة اهليهم واهتمامهم باخراج زكاتهم.

من جانبه رحب سفير السودان بالرياض بمبادرة ديوان الزكاة مؤكدا علي الاهتمام بامر الزكاة ومساعدالديوان في التواصل مع الخارج من خلال التنسيق مع المغتربين والمؤسسات ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية مثمنا دور الزكاة في مساعدة الفقراء والمساكين واصحاب الحاجات …