الخارجية: الجالية السودانية في بيروت بخير

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أفادت وزارة الخارجية إن الجالية السودانية في بيروت بخير ولم يتعرض أي مواطن منها للأذى، على خلفية الانفجار المؤسف الذي هز منطقة مرفأ بيروت الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الخارجية بحسب (سونا)، أن السفارة السودانية على اتصال دائم على مدار الساعة برؤساء الجاليات في العاصمة والمدن الرئيسية في لبنان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)