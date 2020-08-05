تخصيص ٢٠٠ ألف دولار لإستكمال الموسم الرياضي

أكد المهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة أنهم من بعد إجتماع البروفبسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد؛ مع رئيسي الاتحادين الدولي والقاري إلى جانب رؤساء إتحادات شرق ووسط افريقيا (سيكافا)، أمس الأول الاثنين (3 أغسطس)، وتقدمه بطلب استثناء تقديم الدعومات المادية (الدولارية) لأندية الدوري الممتاز والمرحلة المشتركة (نقداً)، قاموا بتأجيل السداد حتى يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع من أغسطس الجاري، في إنتظار وصول الرد أو منح الضوء الأخضر للسداد نقداً بدلاً عن الاجراء البنكي الذي لم يكتمل حتى الآن.

و أوضح حميدتي أنهم خصصوا مبلغ (200) ألف دولار؛ دعماً للأندية من أجل استكمال منافستي الدوري الممتاز والمرحلة المشتركة، حيث تم تخصيص مبلغ (10) ألف دولار لكل نادٍ في الدوري الممتاز، وعددها كما هو معلوم (17) نادٍ، ليصبح إجمالي الدعم (170) ألف دولار، و(6) ألف دولار لكل نادٍ بالمرحلة المشتركة بسباق الترشح للدوري الممتاز، وعددها (5) أندية ليصبح إجمالي الدعم لها (30) ألف دولار، تضاف إلى الـ(170) ألف ليصبح إجمالي الدعم (200) ألف دولار.. وأشار نصرالدين حميدتي بحسب سونا، إلى ان الصعوبات الاجرائية البنكية تسببت في تأخير وصول الدعم المقرر للأندية، منوّهاً إلى أن هناك (7) أندية أكملت الإجراء، وجميعها من أندية الدوري الممتاز، وقال رئيس اللجنة المالية، إن الشروط الواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تفرض أن يكون التعامل بين الاتحاد وعضويته عبر الحسابات البنكية – لا نقداً – لكن خلال الإجتماع الأخير لرئيس الفيفا مع اتحادات سيكافا إلتمس رئيس الاتحاد السوداني الاستثناء للدعم نقداً بسبب صعوبات الاجراءات وضيق الوقت، وبأمر التعاطي مع تداعيات جائحة كرونا، معضداً أنهم بأية حال ماضون في إستكمال انشاء الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية عبر التنسيق مع الأندية، وكان كل الدعم بالعملة المحلية الذي خصصه الاتحاد لعضويته قد تم عبر المعاملات البنكية وفق متطلبات الفيفا.