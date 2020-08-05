الذهب يبلغ أعلى سعر له في التاريخ

الخليج 365 :

للمرة الأولى في التاريخ، ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، لتتخطى حاجز الألفي دولار، وذلك بعدما تعزز الإقبال على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل مناخ من أسعار الفائدة شديدة التدني، وآمال في مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة لحماية الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 2009.13 دولار للأوقيةوجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة وفق سكاى نيوز بزيادة 1.7 بالمئة إلى 2021 دولارا، وذلك بعد أن بلغت هي الأخرى قمة غير مسبوقة عند 2027.30 دولار وقال إدوارد مويا محلل الأسواق الكبير لدى “أواندا للسمسرة” إن الأسعار قد تصعد صوب مستوى 2300 دولار بحلول نهاية العام.