تفاصيل لقاء وزير المالية مع البعثة الأممية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان في العملية الانتقالية (يونيتامس).

وناقش الاجتماع الذي جمع بين وزير المالية والتخطيط الإقتصادى المكلف هبة محمد علي مع رئيس فريق التخطيط للبعثة الأممية ستيفن سيكويرا الترتيبات المتعلقة بوصول البعثة ودور وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تيسير مهامها في الفترة المقبلة. وأكدت هبة أهمية دور الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية ولا سيما في تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم خطط الحكومة الانتقالية لبناء السلام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك لجذب الاستثمارات والتمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والإنمائية، إضافة إلى تحقيق إعفاء ديون السودان. وقدمت تنويراً للبعثة عن خطط الحكومة الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية إضافة إلى الإصلاحات الخاصة بوزارة المالية. وابانت استراتيجية الحكومة الاقتصادية لبناء وتعزيز السلام، وأطلعت الفريق على الإصلاحات المقترحة في قوانين الاستثمار وتحفيز المستثمرين للاستثمار في السودان عامةً والولايات المتضررة من الحروب بعد حلول السلام فيها على وجه الخصوص.

من جانبه أشاد ستيفن سيكويرا رئيس فريق التخطيط للبعثة الأممية بالدور المهم لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لإنجاح الفترة الانتقالية ونجاح عمل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها خاصة في إطار تحقيق السلام والاستقرار الاقتصادي. وأكد على أهمية توحيد جهود وكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في السودان إضافة إلى التنسيق ما بين كافة شركاء السودان الدوليين.