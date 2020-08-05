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ولاية الجزيرة تشهد أزمة حادة في الخبز

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد ولاية الجزيرة ازمة حادة في الخبز بسبب النقص في الوارد اليومي من دقيق الخبز خلال عطلة عيد الأضحي .

أعلنت مدير الإدارة العامه للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية هدى عباس عن توزيع 7 ألاف جوال دقيق زنة 50 كيلو لمخابز الولاية بدلاً عن 18 ألف جوال الحصة اليومية للولاية حسب التعداد السكاني.

وأرجعت هدى في تصريح (لسونا) النقص في الوارد اليومي من دقيق الخبز خلال عطلة عيد الأضحي للترحيل وتوقف المطاحن عن الإنتاج. وتوقعت إستمرار الوارد اليومي مما يسهم في إستقرار إمداد الخبز المدعوم خلال الأيام القادمة مشيرة لجهود وزارة المالية لزيادة الحصه المقررة للولاية.

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