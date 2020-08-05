إتحاد كرة القدم يوافق على تعديل لائحة بطولة الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم (SFA)، أن مجلس إدارة الاتحاد وافق رسميا الثلاثاء 4 أغسطس 2020م، على المقترح المقدم من لجنة المسابقات حول تعديل لائحة بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019 / 2020 م، وذلك عبر التمرير.
يذكر أن الاتحاد كان قد أعلن عن استكمال بطولة الدوري الممتاز بدءا من يوم 15 أغسطس الحالي، وفقا لقرار مجلس الإدارة في إجتماعه الأخير الذي انعقد في 28 يونيو الماضي بفندق السلام روتانا في الخرطوم
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