مصادر تكشف تسلم (الجنائية) فيديو انتهاكات “فض الاعتصام”

كشفت مصادر عن تسلم المحكمة الجنائية بلاهاي لفيديو يصور الانتهاكات والفظائع المرتكبة في فض اعتصام الثوار بالقيادة العامة في الخرطوم بتاريخ 3 يونيو.

وكشف مصدر رفيع ولصيق بملف رصد الانتهاكات عن أنه وبتاريخ الخامس من يونيو أي بعد يوم من فض الاعتصام غادر شخص – رفض الافصاح عن اسمه أو طبيعة وظيفته – الخرطوم على متن طائرة الخطوط الجوية الاماراتية وبمعيته فيديو يغطي الانتهاكات والمذابح التي وقعت على المعتصمين في منطقة غرب القيادة العام.

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وبحسب صحيفة المواكب، ان الفيديو وصل المحكمة في السادس من يونيو مباشرة عن طريق ممثل دولة كبرى في المحكمة، منوهاً إلى أن ثمة ترتيبات خاصة يتم الإعداد لها بالتنسيق مع حقوقيين سودانيين، وأن الصمت إزاء الأمر يستند على انتظار التقرير النهائي للجنة التحقيق المستقلة برئاسة المحامي نبيل أديب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)