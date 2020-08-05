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الولاية الشمالية تقرر إغلاقاً كاملاً لحدودها لمدة 10 أيام

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Samira Yousif 0 تبليغ

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قررت اللجنة العليا للتصدي لجائحة بالولاية الشمالية إغلاقاً كاملاً حدود الولاية لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وقررت اللجنة في اجتماعها امس الثلاثاء برئاسة والي الولاية الشمالية آمال محمد عز الدين الإغلاق الكامل لحدود الولاية الشمالية اعتبارا من الأربعاء لمدة 10 مع تأمين مداخل ومخارج الولاية مع ولايتي الخرطوم ونهر النيل.

 

كما قررت إلغاء كل تصاريح المرور الصادرة من الولايات الأخرى واستثناء الحالات المرضية والعربات التي تحمل المواد البترولية والمحاصيل الزراعية ومدخلات الإنتاج والمواد الغذائية.

 

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وتقرر الإغلاق الجزئي لجميع أسواق الولاية ليبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بالاشتراطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة وفرض حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة صباحاً من اليوم التالي لمدة عشرة أيام.

 

وكذلك قررت اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا  بحسب سونا للأنباء، منع حركة تنقل المواطنين والمركبات بين محليات الولاية المختلفة إلا للحالات المرضية الطارئة وتكثيف الحملات الإعلامية ونشر الوعي الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة، واستمرار عمل البنوك والمصارف من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً ومنح العاملين بالمؤسسات والمصالح والهيئات والمجالس إجازة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء. كما تقرر منع إقامة المناسبات الاجتماعية والمناسبات العامة.

 

ووصلت الحالات في الولاية الشمالية حتى اليوم الثلاثاء 246 إصابة بينها 17 وفاة.

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