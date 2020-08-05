القبض على متهم بتزويد تنظيمات إرهابية بـ”الأسلحة”

علمت مصادر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أخطر عناصر الإتجار بالأسلحة، وأبلغت أنه تم القبض عليه في أعقاب تصديره نحو (1000) قطعة سلاح لدولة مجاورة.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم (س. ص) يعتبر من أخطر مروجي السلاح، وقالت إنه ينشط في بيع السلاح للتنظيمات الإرهابية في غزة والصومال، وبعض المجموعات المسلحة في أفريقيا.

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وأوضحت المصادر أنه جرى توقيفه في ولاية كسلا، ومن ثم ترحيله إلى الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحسب صحيفة المواكب، فإن التحريات لازالت مستمرة مع المتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)