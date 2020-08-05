بالفيديو : مشاهد مروعة لجرحى إنفجار بيروت و لبنان يعلن الحداد

كشف فيديو من ردهات مستشفى في بيروت مشاهد مروعة لعشرات الجرحى الذين أصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية بيروت الضخم الثلاثاء.

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وسُمع دوي الانفجار، في العاصمة اللبنانية. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار. ووصل صوت الانفجار إلى قبرص. وتوفي أمين عام حزب الكتائب نزار نجاريان متأثراً بإصابته في الانفجار ولاحق وفق العربية نت فقد اشتعلت النيران في باخرة قبالة مرفأ بيروت، بعد الانفجار الضخم، ولم يُعرف ما إذا كان عليها ركاب أو عمال وطلب ضابط في المكان من صحافيين مغادرة كل منطقة المرفأ خوفا من انفجار الباخرة التي تحوي وقودا. وبدا أن مستوعبات كثيرة في المرفأ تحولت ركاما.

ومن جانبه، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارئ ليل امس في قصر بعبدا لبحث انفجار بيروت. كما أعلنت حكومة لبنان، اليوم الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )