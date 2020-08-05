قطع والي الجزيرة دكتور عبد الله إدريس الكنين، إن مشروع الجزيرة مهيأ للنهوض والإنطلاق لدعم الإقتصاد الوطني بعد تعيين قيادة للمشروع من ذوي الإختصاص ووجود قوة ضاربة من المزارعين أصحاب الخبرات التراكمية.

وأعلن الوالي لدى لقائه الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة،إستعداد حكومة الولاية لدعم كل البرامج والخطط الرامية لنهوض المشروع ومعالجة قضاياه

مؤكداً أن التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية وعودة أصول المشروع وإستخدام التقانات الحديثه سيسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لمعالجة العقبات التي تعترض العروة الصيفية وتكوين لجان دأئمة للعروتين الصيفية والشتوية.

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ولفت وفق صحيفة اخر لحظة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد مؤتمر دولي لنهضة مشروع الجزيرة بمشاركة خبراء من أبناء الولاية بالخارج والداخل يهدف لخلق شراكات فعالة وإستقطاب إستثمارات جادة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )