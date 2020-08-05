التاريخ: 05-أغسطس-2020
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كشفت وزارة الثقافة والإعلام عن تعديات قام بها عدد من الباحثين عن الكنوز في جبل مراغة الأثري بالولاية الشمالية أواخر يوليو الماضي،
وقالت الوزارة في بيان لها وفق ( سونا) أن دوريات الهيئة العامة للأثار والمتاحف وشرطة الأثار تمكنت من إلقاء القبض على الجناة وإتخذت ضدهم إجراءات قانونية، وأكدت الوزارة حرصها على حماية المواقع الأثرية السودانية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على باحثين عن الكنوز بتهمة التعدي على موقع جبل ( مرأغه ) الأثري بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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