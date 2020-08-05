القبض على باحثين عن الكنوز بتهمة التعدي على موقع جبل ( مرأغه ) الأثري بالشمالية

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كشفت وزارة الثقافة والإعلام عن تعديات قام بها عدد من الباحثين عن الكنوز في جبل مراغة الأثري بالولاية الشمالية أواخر يوليو الماضي،

وقالت الوزارة في بيان لها وفق ( سونا) أن دوريات الهيئة العامة للأثار والمتاحف وشرطة الأثار تمكنت من إلقاء القبض على الجناة وإتخذت ضدهم إجراءات قانونية، وأكدت الوزارة حرصها على حماية المواقع الأثرية السودانية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )