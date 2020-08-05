أسر ضابطين منتدبين لـ(الدعم السريع) تطالب بإطلاق سراحهما وتهدد بالتصعيد

طالبت أسر الضابطين بالقوات المسلحة والمنتدبين للتدريب بالدعم السريع اللواء الركن الصادق سيد سيد احمد بلال والعميد عثمان عوض الله، بحمايتهما والحفاظ على حياتهما، واطلاق سراحهما فوراً.

وأوضحت الأسر التي بدأت اعتصاماً “الثلاثاء”، أنها سلمت مذكرة استغاثة إنسانية لرئيس بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مقرهم المؤقت بمبنى (اليونيسيف)، تطالب بالحفاظ على حياة الضابطين الذين قالت إنه تم اخفاؤهما قسرا منذ عدة أشهر ومنعهم من الاستفسار عنهما أو الاطمئنان عليهما بدون مسوغ قانوني.

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وحملت الأسر- بحسب المذكرة- المجتمع الدولي المسؤولية كاملة، إضافة لضمان حقوقهما القانونية والانسانية، وطالبت بإطلاق سراحهما عاجلاً وفوراً، والتعريف بمكانهما ومصيرهما، والسماح بزيارتهما وأعطائهما العلاجات اللازمة.

وأكدت الأسر الاستمرار بالتصعيد إلى أن يتم إطلاق سراحهما.

وأشارت المذكرة إلى أن الضابطين تم بداية الايقاف المشدد لهما بدون مسوغ قانوني، ومنذ أكثر من سنة وعدة أشهر وبما يخالف الأنظمة والقوانين العسكرية في القوات المسلحة،

وقالت: “صدمنا إنه تم اخفاؤهم قسرا منذ مدة طويلة لا نعلم عنهم شئ ولا عن مصيرهم وقد خاطبنا الجهات المعنية عسكرياً وقضائياً وحقوقياً ولجأنا للمفوضية القومية لحقوق الانسان قبل رمضان ولم نتلق أي رد بل تم طردنا من موقع هيئة العمليات للدعم ورفض استلام خطاباتنا ومذكراتنا من طرف الجهة القانونية للدعم، ولم يسمح لنا بالسؤال عنهم أو الاطمئنان أو الزيارة أو معرفة أي خبر عنهما وتمت معاملتنا بفظاظة خاصة إننا في حالة رعب وقلق”.

وأضافت وفق صحيفة اخر لحظة : “قررنا اللجوء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فقررنا الاعتصام سلميا ورفع اللافتات بمطالبنا”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )