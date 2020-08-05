حمدوك يدعو إلى الإسراع فى تكوين (التشريعي)

التاريخ: 05-أغسطس-2020
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دعا رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى ضرورة الإسراع فى تكوين المجلس التشريعي بوصفه مطلب كبير وأساسي موضحاً لدى تهنئته العاملين بمجلس الوزراء بعيد الاضحي أن واحد من إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة أنها أكدت أهمية قيام مجلس تشريعي يمثل ألوان الطيف السياسي،
مؤكداً وفق صحيفة أخر لحظة أهمية هذا المجلس لدوره في الرقابة على الجهاز التنفيذي بجانب أنه يُشكل جمعية وطنية تساهم في مناقشة القضايا الكبرى بالبلاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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