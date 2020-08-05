السفير السوداني بلبنان يعلق على حال السودانيين في بيروت

قال سفير السودان بلبنان السفير علي الصادق، انه حتى الآن لم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات وسط افراد الجالية السودانية بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع عصر اليوم الثلاثاء في مرفأ وسط العاصمة، وادى الى مقتل وجرح العشرات.



ونوه الصادق مساء اليوم الثلاثاء أنه على تواصل منذ وقوع الانفجار مع رئيس الجالية السودانية في بيروت ومع قادة تجمعات السودانيين في المناطق الواقعة بمحيط الانفجار، حيث لم يصب اي سوداني حتى الآن، وأردف: حتى الآن السودانيون بخير.

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