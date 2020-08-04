وزير الطاقة والتعدين يدعو العاملين للتحلي بالعزيمة للنهوض بالقطاع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دعا وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبدالرحمن أحمد جميع العاملين بقطاعات النفط والكهرباء والمعادن بالتحلي بالارادة والعزيمة وروح التعاون والعمل الجاد من أجل النهوض بقطاعات النفط والكهرباء والمعادن حتي يزيد إنتاجها وينعكس عائدها على الاقتصاد الوطني ومعاش الناس.

جاء ذلك لدى معايدته علي العاملين بكافة القطاعات حيث أكد خيري على اهمية قطاعات النفط والكهرباء والمعادن ومساهمتهم الفاعلة في نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا الى العمل مع قيادات وخبراء القطاعات على إصلاحها ومعالجة الخلل الذي تعيشه ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل من أجل النهوض بها مع توفر إرادة الدولة وعزيمة العاملين في القطاعات الثلاث .

وأوضح المهندس خيري أن العمل على اصلاح القطاعات وإحلال المؤسسية ووضع رؤية واضحة لها يزيد من انتاجيتها ويعظم عائدها الاقتصادي للوطن، لاسيما ان القطاعات لها مساهمات استراتيجية وتمتلك خبرات ثرة ومتنوعة ولها ارادة وعزيمة وطنية تستطيع النهوض بها.