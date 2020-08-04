السفير السوداني بلبنان: حتى الان السودانيين بخير

قال سفير السودان بلبنان السفير علي الصادق، انه حتى الان لم ترد اي معلومات عن وقوع إصابات وسط افراد الجالية السودانية بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع عصر اليوم الثلاثاء في مرفأ وسط العاصمة، وادى الى مقتل وجرح العشرات،

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ونوه الصادق وفق صحيفة (السوداني) مساء الثلاثاء انه على تواصل منذ وقوع الانفجار مع رئيس الجالية السودانية في بيروت ومع قادة تجمعات السودانيين في المناطق الواقعة في محيط الانفجار، حيث لم يصاب اي سوداني حتى الان – موعد الاتصال – واردف: حتى الان السودانيين بخير.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )