الدفاع التركية تضع حداً لسخافة “ملك البحرين” بعد أن طبل وزمر لـ”عيال زايد”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردت وزارة الدفاع التركية، على تصريحات وزارة الخارجية البحرينية، والتي جاءت في إطار الرد على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بشأن الإمارات، معتبرةً أن تصريحات البحرين لا تعكس الحقائق والواقع.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن بيان الخارجية البحرينية، محاولة مؤسفة وغير مجدية في وصف الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إدارة أبوظبي، من خلال انتهاك القواعد الدولية والقيم الأخلاقية، في مناطق مثل سوريا وليبيا واليمن والقرن الإفريقي.

وأوضح البيان، أن “الدفاع وإرساء الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، لا يكون بالوقوف إلى جانب الانقلابيين، بل بالوقوف إلى جانب الحقوق والجهات الشرعية”.

وتابع: “في الملف الليبي، فإن تركيا تتصرف وفق مبدأ ليبيا لليبيين”، معتبرا، أن “هدف تركيا، هو استقلال ليبيا ذات السيادة والازدهار، بقيادة حكومة الوفاق الوطني، مع الحفاظ على الوحدة الإقليمية، والوحدة الوطنية لجميع الليبيين”.

وشدد البيان، على أن تركيا تقف إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة، وليس إلى جانب مدبري الانقلاب، ووجود تركيا في ليبيا، هو وفقاً للدعوة من حكومتها، ووفقاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار القانون الدولي، وكما التزمت تركيا حتى الآن بالتدريب العسكري والدعم والاستشارة، فإنها سوف تستمر في ذلك بكل حزم وإصرار.