وصية هامة من السلطان الراحل قابوس للعُمانيين تلقى تفاعلا واسعا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعاد ناشطون عُمانيون بمواقع التواصل تداول مقطعا مصورا للسلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، يوصي فيه العُمانيين بالحفاظ على أخلاقهم الطيبة وعاداتهم الأصيلة ويحذرهم من التقليد الأعمى.

مقطع الفيديو القديم للسلطان قابوس الذي لاقى انتشارا واسعا على صفحات العمانيين بتويتر ورصدته (وطن) ظهر فيه مؤسس النهضة العمانية يقول:”حاولوا أن تقتبسوا ما هو حسن وأن تتركوا ما هو غير حسن ولا نقلد تقليد أعمى قاتل الله التقليد الأعمى”

وتابع موجها النصح للحاضرين:”وكم من شعوب رمت نفسها فيما لا يحمد عقباه بسبب التقليد الأعمى، التقليد الأعمى ليس من الصالح في شيء أبدا وهو أن نرى الاخرين ونقلدهم بما فيهم من حسن أو سيء”

واختتم:”يجب أن نحافظ على أخلاقنا الطيبة وعاداتنا الطيبة وكما يقول الشاعر إنما الامم الاخلاق ما بقيت .. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهَبوا”

ولاقت وصية السلطان الراحل تفاعلا كبيرا من العمانيين الذين سارعوا للثناء عليه والدعاء له بالرحمة والمغفرة في ردودهم.

وعلق أحد النشطاء على وصية قابوس بقوله:”غفر الله لسلطاننا قابوس طيب الله ثراه … ليت أصحاب التقليد أن يأخذوا قوله ويعتبروا ولا يكونوا كالببغاوات أو كالإمعات.”