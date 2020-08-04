توزيع (7) ألاف جوال دقيق للمخابز بالجزيرة

الخليج 365 :

أعلنت الأستاذة هدى عباس مدير الإدارة العامه للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية عن توزيع 7 ألاف جوال دقيق زنة 50 كيلو لمخابز الولاية بدلاً عن 18 ألف جوال الحصة اليومية للولاية حسب التعداد السكاني.

وأرجعت هدى في تصريح (لسونا) النقص في الوارد اليومي من دقيق الخبز خلال عطلة عيد الأضحي للترحيل وتوقف المطاحن عن الإنتاج. وتوقعت إستمرار الوارد اليومي مما يسهم في إستقرار إمداد الخبز المدعوم خلال الأيام القادمة مشيرة لجهود .وزارة المالية لزيادة الحصه المقررة للولاية.