الخليج 365 : قطع والي الجزيرة دكتور عبد الله إدريس الكنين، إن مشروع الجزيرة مهيأ للنهوض والإنطلاق لدعم الإقتصاد الوطني بعد تعيين قيادة للمشروع من ذوي الإختصاص ووجود قوة ضاربة من المزارعين أصحاب الخبرات التراكمية.

وأعلن الوالي لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة،إستعداد حكومة الولاية لدعم كل البرامج والخطط الرامية لنهوض المشروع ومعالجة قضاياه مؤكداً أن التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية وعودة أصول المشروع وإستخدام التقانات الحديثه سيسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لمعالجة العقبات التي تعترض العروة الصيفية وتكوين لجان دأئمة للعروتين الصيفية والشتوية.

ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد مؤتمر دولي لنهضة مشروع الجزيرة بمشاركة خبراء من أبناء الولاية بالخارج والداخل يهدف لخلق شراكات فعالة وإستقطاب إستثمارات جادة . المادة السابقة إيطاليا تطالب أوروبا بوضع قائمة بلدان المهاجرين الآمنة لإعادتهم إليها المقالة القادمة توزيع (7) ألاف جوال دقيق للمخابز بالجزيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر دولي لنهضة مشروع الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.