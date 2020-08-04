إيطاليا تطالب أوروبا بوضع قائمة بلدان المهاجرين الآمنة لإعادتهم إليها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أيضا، وضع قائمته بالبلدان الآمنة التي يمكن إعادة المهاجرين إليها.
وذكرت الخارجية الإيطالية، أن “الوزير دي مايو تحدث بالهاتف أمس، مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسات الجوار أوليفر فارليي، وتركز الحديث خلال ذلك على وضع الهجرة وعمليات الرسوّ الأخيرة في إيطاليا من تونس”.
ونوهت الوزارة بأن “فارليلي كرر ضمان الحد الأقصى من الدعم لعمل الحكومة الإيطالية، بينما طلب دي مايو من جانبه من الاتحاد الأوروبي، وضع قائمة بالدول الآمنة، وذلك على غرار ما فعلت إيطاليا، من أجل تسريع التعاون الأوروبي في مجال الهجرة”.
وتابعت الوزارة: “كما أكد دي مايو ل فارليلي، أن الهدف هو جعل الاتحاد الأوروبي بأكمله مسؤولا أيضا على صعيد إعادة المهاجرين، لأن حدودنا الجنوبية هي حدود أوروبا نفسها”.
RT
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