عاجل.. البرهان يتلقى اتصالا هاتفيا من سلفاكير

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالاً هاتفيًا اليوم من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وعبرالرئيس سلفاكيرعن خالص تهانيه لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، معربًا عن تمنياته للسودان حكومة وشعبا بالتقدم والاستقرار.

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