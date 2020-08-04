الخارجية الروسية تدين الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على مواقع الجيش السوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إدانة موسكو للهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا، داعية الطرفين لمنع التوتر مستقبلا.

موسكو – سبوتنيك جاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، “ندين بشدة مثل هذه التصرفات ونعبر عن قلقنا العميق بشأن التوتر بين إسرائيل وسوريا”.

وتابع البيان “نحذر القيادة الإسرائيلية من تكرار مثل هذه الخطوات التي تحمل عواقب خطيرة على منطقة الشرق الأوسط برمتها. ونعرب عن دعمنا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وندعو كلا الجانبين إلى ضبط النفس ومنع المزيد من التوتر”.

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