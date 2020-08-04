بالصور.. ناشطون يهاجمون تومات شندي ويصفونهم بعدم اجادتهم التحدث

هاجم ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفنانات تومات شندي(سحر/سمر)ووصفوهم بعدم اجادتهم المخاطبة والتحدث باساليب تعكس مدي ثقافتهم العامة بالاضافة الي التغير الذي حدث في مظهرهم الخارجي مما جعل العديد من الأشخاص يشنون عليهم هجوما عنيفا. وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365)فقد تم نشر صورة لتومات شندي في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مختلف مما جعل العديد من الاشخاص ينتقدونهم في التغير الذي طرأ عليهم ووصفوهم بعدم مقدرتهم على إجادة حديثهم الذي أصبح مألوف لدي المتابعين . Advertisements الجدير بالذكر ظهور تومات شندي بمظهر أهدش المتابعين خلال استضافتهم في إحدى البرامج على قناة الهلال الفضائية . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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