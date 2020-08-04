أدت الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية الجزيرة مؤخرا الى وفاة 5 أشخاص بمحلية المناقل واصابة 9 أشخاص وإنهيار 9 منازل إنهياراً كلياً و4 مرافق و2 دورة مياه. ووجه والي ولاية الجزيرة دكتور عبد الله إدريس الكنين بوضع برامج ومعالجات جذرية لدرء آثار الخريف، وشدد لدى لقائه الثلاثاء دكتور نجم الدين الأمين خالد مدير عام وزارة التخطيط رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الخريف والعقيد شرطة محمد الأمين النعيم مدير شرطة الدفاع المدني على وضع خطة إسعافية عاجلة مرنة ذات تحرك سريع . Advertisements وكشف الدكتور نجم الدين الأمين عن تأثر بعض مناطق الولاية بمياه مصرف الشوال و السيول المنحدرة من شرق الجزيرة ، وقال أن جهود جارية لصيانة الطرق وإنفاذ الردميات ضمن خطة طوارئ الخريف بالولاية ، الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ( 5) وفيات و إنهيار (9) منازل بالمناقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.