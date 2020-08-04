الشمالية .. مطالبات بالقصاص العادل لشهداء كجبار

واصلت والي الشمالية بروفيسور آمال محمد عزالدين زياراتها التفقدية لاسر الشهداء بعدد من محليات الولاية حيث زارت اليوم الثلاثاء برفقة عدد من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية أسر الشهداء بمنطقة كجبار بمحلية دلقو.
وأكدت والي الشمالية لدى مخاطبتها ،أسر الشهداء حرص الدولة على صون وحفظ حقوق الشهداء وأسرهم تقديرا وعرفانا لتضحيات الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة حتي ينعم السودان بالأمن والاستقرار والسلام والتنمية.وأشارت إلى المضي قدما في تحقيق شعارات الثورة السودانية حرية سلام وعدالة
وقالت وفق صحيفة أخر لحظة إن المرحلة القادمة تحتاج من الجميع إلى تضافر الجهود وشحذ الهمم وتسخير الإمكانيات وصولا لتحقيق وتلبية طموحات ورغبات إنسان الولاية الشمالية في المجالات كافة متعهدة بحل مشاكل منطقة كجبار الخدمية والتنموية .
وطالب عدد من أسر الشهداء بكجبار الحكومة بالقصاص العادل للشهداء واشادوا بزيارة والي الولاية الشمالية بروفيسور امال للمنطقة مؤكدين وقوفهم ودعمهم لبرامج ومشروعات حكومة الولاية الشمالية من أجل إستكمال مسيرة التنمية والخدمات وبلوغ الأهداف المنشودة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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