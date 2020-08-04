ترتيبات لضمان عدم تكرار أحداث حلفا

دعا عضو مجلس السيادة الإنتقالي بروفيسور صديق تاور، جميع المكونات المجتمعية إلى التكاتف والتعاضد والإبتعاد عن الدعاية الإعلامية السالبة التي لا تخدم الإستقرار والسلم والتعايش الإجتماعي الذي ظل سائدا لأكثر من ستين عاما بين المواطنين من مختلف الإثنيات.

جاء ذلك لدى لقائه الثلاثاء وفد من المكونات المجتمعية ضم عدداً من أبناء الزغاوة والحلفاويين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة حلفا الجديدة مؤخراً، بحضور والي كسلا صالح محمد صالح عمار

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واكد ممثل الوفد د. عبد العزيز نور عشر إن الإجتماع الذي عقد بمبادرة من عضو مجلس السيادة الإنتقالي بروفيسور صديق تاور قرر تشكيل لجنة عليا مركزية للتدخل المباشر لحل المشكلة وتحريك الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على الجناة والوقوف على سلامة الإجراءات بحق الذين تم القبض عليهم مشيراً إلى ضرورة السعي لمعالجة الأوضاع حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )