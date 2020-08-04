غرفة الجلود توضح أسباب فشل جمع جلود الأضاحي

كشف رئيس لجنة تسيير غرفة الجلود والمنتجات الجلدية باتحاد الغرف الصناعية طه سيد احمد سعيد عن القاء كميات كبيرة من جلود أضاحى هذا العام فى الطرقات و عدم وصولها للجهات المختصة وعزاء ذلك الي هطول الامطار اول ايام العيد و عدم تمكن المواطنين من توصيل الجلود لمواقع التجميع وعدم وجود جهات مسؤلة عن جمع الجلود اضافة الى جائحة كورونا التى أدت الى انهيار اسعار الجلود فى السوق العالمى وارتفاع اسعار الملح واختراع بدائل للجلود

وقال طه ان كل الجلود التى وصلت للمدابغ الست العاملة تم استلامها ودفع قيمتها للمواطنين واكد وفق ( سونا) اهتمام الغرفة بجلود الاضاحى باعتبارها ثروة قومية قائلا ان اللجنة ستواصل جهودها مع وزارة الصناعة والتجارة لمعالجة المسائل الخاصة بالجلود والعمل على عدم تكرار ماحدث هذا العام .

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وختم طه حديثه بتجديد حرص الغرفة على الاهتمام بالجلود والمحافظة عليها وحل المشكلات التى تواجه صناعتها بالبلاد مع الجهات ذات الصلة باعتبارها ثروة قومية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )